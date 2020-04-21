Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI Güner, paylaştığı kareye "İyi ki doğdun… Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş... Ne aradığımızı bilmeden aramak... Şimdi içim rahat, aradığını bulan ve başka bir şey istemeyen biri gibi sükunet içindeyim... Dünyada bundan büyük bir saadet olur mu?" notunu düştü.