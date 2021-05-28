Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle parlayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu.
Son iki 2 sezondur Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'la kariyerindeki yükselişi sürdüren Aslıhan Güner'in yeni dizisi belli oldu.
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Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu 25 Film'in yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan "Uzak Şehrin Masalı" dizisinde başrolü oynayacak.
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Dizide Umay rolüne hayat verecek olan oyuncu, yeni imajıyla seyirci karşısına çıkacak.
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Usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan'ın yöneteceği dizinin çekimleri temmuz ayında Kars'ta yapılacak.
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