  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu

Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle parlayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu.

Son iki 2 sezondur Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'la kariyerindeki yükselişi sürdüren Aslıhan Güner'in yeni dizisi belli oldu.

1 / 16

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu 25 Film'in yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan "Uzak Şehrin Masalı" dizisinde başrolü oynayacak.

2 / 16

Dizide Umay rolüne hayat verecek olan oyuncu, yeni imajıyla seyirci karşısına çıkacak.

3 / 16

Usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan'ın yöneteceği dizinin çekimleri temmuz ayında Kars'ta yapılacak.

4 / 16