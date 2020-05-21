Aslıhan Gürbüz de İstanbul’u terk etti

"En çok sorulan soru 'nerede yaşıyorsunuz?'... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada :) Bu memleketin bir köşesinde, birçoğunun önünden geçtiği, birçoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum."