Aslıhan Gürbüz de İstanbul’u terk etti
'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti...
'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti...
İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren oyuncu, tedavi sürecini tamamladı. Kendisine yepyeni bir hayat kuran Aslıhan Gürbüz kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı.
Yeni hayatından fotoğrafları sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Aslıhan Gürbüz "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi.