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  3. 21 Mayıs 2020 13:01

Aslıhan Gürbüz de İstanbul’u terk etti

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti...

Aslıhan Gürbüz de İstanbul’u terk etti

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti...

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Aslıhan Gürbüz de İstanbul’u terk etti

İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren oyuncu, tedavi sürecini tamamladı. Kendisine yepyeni bir hayat kuran Aslıhan Gürbüz kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

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Aslıhan Gürbüz de İstanbul’u terk etti

Yeni hayatından fotoğrafları sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Aslıhan Gürbüz "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

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Aslıhan Gürbüz de İstanbul’u terk etti

"En çok sorulan soru 'nerede yaşıyorsunuz?'... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada :) Bu memleketin bir köşesinde, birçoğunun önünden geçtiği, birçoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum."

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