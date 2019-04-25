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  3. 25 Nisan 2019 08:23

Aslında onlar çıplak ! Festival için olmayan kostümleri olay oldu

Coachella festivali müziği kadar katılımcıların stiliyle de olay oldu! Birbirinden yaratıcı tasarımlarla festival alanına gelen müzikseverler sütyen yerine bakın ne ile karşılaştı

Aslında onlar çıplak ! Festival için olmayan kostümleri olay oldu

Gerçekte müzik festivali olan ve havaların ısınmasıyla festival sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Coachella festivali, sahnedeki müzik şöleni kadar, katılımcıların giydiği kıyafetlerle de meşhur oldu.

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Aslında onlar çıplak ! Festival için olmayan kostümleri olay oldu

Coachella güzelleri bu sene festivale göğüs bölgelerine yapılan özel bir boyama tekniğiyle katıldı.

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Aslında onlar çıplak ! Festival için olmayan kostümleri olay oldu

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Aslında onlar çıplak ! Festival için olmayan kostümleri olay oldu

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