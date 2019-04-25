Aslında onlar çıplak ! Festival için olmayan kostümleri olay oldu

Gerçekte müzik festivali olan ve havaların ısınmasıyla festival sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Coachella festivali, sahnedeki müzik şöleni kadar, katılımcıların giydiği kıyafetlerle de meşhur oldu.



