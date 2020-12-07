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  3. 07 Aralık 2020 10:15

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart'ta, Four Seasons'ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi düğün tarihini öne çekti. Sadece 30 kişinin davet edileceği düğünle ilgili detayları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında kaleme aldı. İşte o yazı…

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart'ta, Four Seasons'ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi düğün tarihini öne çekti. Sadece 30 kişinin davet edileceği düğünle ilgili detayları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında kaleme aldı. İşte o yazı…

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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Önceki gün sevgilisi Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine "evet" dediğini sosyal medyasından duyuran Aslışah Alkoçlar'ın gelin olacağı müjdesini, 23 Kasım'da vermiştim.

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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençlik yıllarına benzetilen Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, flörtlerinin birinci yılında 4 Mart'ta, Four Seasons'ta vuslata ermeye karar vermişti. Ancak öğrendim ki, karar değiştirmişler!

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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Çift, pandemi nedeniyle en fazla 30 kişiyi davet edebilecekleri Four Seasons'taki nikah törenlerini 5 Şubat'a almış.

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