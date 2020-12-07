Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart'ta, Four Seasons'ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi düğün tarihini öne çekti. Sadece 30 kişinin davet edileceği düğünle ilgili detayları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında kaleme aldı. İşte o yazı…
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart'ta, Four Seasons'ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi düğün tarihini öne çekti. Sadece 30 kişinin davet edileceği düğünle ilgili detayları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında kaleme aldı. İşte o yazı…
Önceki gün sevgilisi Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine "evet" dediğini sosyal medyasından duyuran Aslışah Alkoçlar'ın gelin olacağı müjdesini, 23 Kasım'da vermiştim.
Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençlik yıllarına benzetilen Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, flörtlerinin birinci yılında 4 Mart'ta, Four Seasons'ta vuslata ermeye karar vermişti. Ancak öğrendim ki, karar değiştirmişler!