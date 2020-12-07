Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart'ta, Four Seasons'ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi düğün tarihini öne çekti. Sadece 30 kişinin davet edileceği düğünle ilgili detayları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında kaleme aldı. İşte o yazı…