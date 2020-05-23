Aslışah Alkoçlar ile yeni sevgilisi ile yakalandı
Aslışah Alkoçlar, Kasım'da ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül vermiş, oyuncu Alp Navruz ile flört etmeye başlamıştı. Ancak ilişkisi ablasınınki gibi mutlu sonla bitmemiş, Şubat'ta ayrılmışlardı.
Aslışah Alkoçlar, Kasım'da ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül vermiş, oyuncu Alp Navruz ile flört etmeye başlamıştı. Ancak ilişkisi ablasınınki gibi mutlu sonla bitmemiş, Şubat'ta ayrılmışlardı.
Sanatçı ile aşkı dikiş tutmayan Aslışah, arayı açmadan HD Group'un veliahdı Kaan Demirağ ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mart'tan bu yana flört eden aşıklar, şimdiye kadar birlikte görüntülenememişti. Geçtiğimiz gün birlikte yürüyüşe çıkan aşıklar yakayı ele verdi.