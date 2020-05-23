Aslışah Alkoçlar ile yeni sevgilisi ile yakalandı

Aslışah Alkoçlar, Kasım'da ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül vermiş, oyuncu Alp Navruz ile flört etmeye başlamıştı. Ancak ilişkisi ablasınınki gibi mutlu sonla bitmemiş, Şubat'ta ayrılmışlardı.