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  3. 23 Mayıs 2020 13:13

Aslışah Alkoçlar ile yeni sevgilisi ile yakalandı

Aslışah Alkoçlar, Kasım'da ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül vermiş, oyuncu Alp Navruz ile flört etmeye başlamıştı. Ancak ilişkisi ablasınınki gibi mutlu sonla bitmemiş, Şubat'ta ayrılmışlardı.

Aslışah Alkoçlar ile yeni sevgilisi ile yakalandı

Aslışah Alkoçlar, Kasım'da ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül vermiş, oyuncu Alp Navruz ile flört etmeye başlamıştı. Ancak ilişkisi ablasınınki gibi mutlu sonla bitmemiş, Şubat'ta ayrılmışlardı.

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Aslışah Alkoçlar ile yeni sevgilisi ile yakalandı

Sanatçı ile aşkı dikiş tutmayan Aslışah, arayı açmadan HD Group'un veliahdı Kaan Demirağ ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Aslışah Alkoçlar ile yeni sevgilisi ile yakalandı

Mart'tan bu yana flört eden aşıklar, şimdiye kadar birlikte görüntülenememişti. Geçtiğimiz gün birlikte yürüyüşe çıkan aşıklar yakayı ele verdi.

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Aslışah Alkoçlar ile yeni sevgilisi ile yakalandı

Gazetecilerin olmayacağını düşünüp Tarabya'da yürüyüşe çıkan aşıklar, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

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