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  3. 07 Temmuz 2020 11:25

Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti.

Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti.

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Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı

Soruşturma kapsamında Alkoçlar'ın e-postasına erişim yapan kişinin bilgisayar kullanıcısı ve telefon sahibi Mert T. olduğu tespit edildi. Dosya, bilirkişi incelmesine gönderildi.

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Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı

OLTALAMA YÖNTEMİYLE HACKLEDİ Alkoçlar'ın e-posta adreslerine şüpheli tarafından yapılan erişimler sonrası gelen bilgilendirme e-posta içeriklerinde Mert T.'ye ait telefon numarası kaydının ve telefonuna ait yedek dosyada e-posta adresinin yer aldığı tespit edildi. Mert T.'nin Alkoçlar'ı oltalama yöntemiyle hacklediği ortaya çıktı.

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Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı

YARGILANIYOR Dava açılan ve 'Bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenen Mert T., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

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