Aslışah Alkoçlar soluğu savcılıkta aldı
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti.
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti.
Soruşturma kapsamında Alkoçlar'ın e-postasına erişim yapan kişinin bilgisayar kullanıcısı ve telefon sahibi Mert T. olduğu tespit edildi. Dosya, bilirkişi incelmesine gönderildi.
OLTALAMA YÖNTEMİYLE HACKLEDİ Alkoçlar'ın e-posta adreslerine şüpheli tarafından yapılan erişimler sonrası gelen bilgilendirme e-posta içeriklerinde Mert T.'ye ait telefon numarası kaydının ve telefonuna ait yedek dosyada e-posta adresinin yer aldığı tespit edildi. Mert T.'nin Alkoçlar'ı oltalama yöntemiyle hacklediği ortaya çıktı.