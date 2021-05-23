Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile dünya evine girmişti. Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar, hamilelik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.