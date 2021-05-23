Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu
İş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, anne olmak için gün sayıyor.
Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile dünya evine girmişti. Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar, hamilelik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
4,5 aylık hamile olan Alkoçlar, spor sonrası objektif karşısına geçti. Büyüyen karnıyla poz veren Alkoçlar, fotoğrafını, "Karpuz yuttum" notuyla yayınladı. Alkoçlar'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"SAHİL TÜMSEĞİ"
Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde de 'Sahil tümseği' notuyla bu fotoğrafını yayınlamıştı. Sosyetik ismin paylaşımına, ablası Neslişah Alkoçlar ve model Özge Ulusoy, nazar boncuğu emojisi koymuştu.
ŞUBAT AYINDA MUTLULUĞA "EVET" DEMİŞLERDİ
9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, şubat ayında Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.