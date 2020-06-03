Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.
Habertürk'ün haberine göre; sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.