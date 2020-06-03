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  3. 03 Haziran 2020 15:25

Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.

Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.

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Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama

Habertürk'ün haberine göre; sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.

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Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.

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Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama

Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediği dile getirdi.

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