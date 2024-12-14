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Ata Demirer 30 kilo birden verdi; artık onu tanımak artımümkün değil

Ünlü komedyen Ata Demirer, son 2,5 yıldır sürdürdüğü kilo verme çabalarının sonuçlarını alıp hem 30 kilo verdi hem de yepyeni bir görünüme kavuştu.

Ata Demirer 30 kilo birden verdi; artık onu tanımak artımümkün değil - Resim: 1

Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer, 2,5 yılda tam 30 kilo verdi. Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 52 yaşındaki Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Ata Demirer 30 kilo birden verdi; artık onu tanımak artımümkün değil - Resim: 2

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer önceki yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.

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Ata Demirer 30 kilo birden verdi; artık onu tanımak artımümkün değil - Resim: 3

Ata Demirer, fit görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde oldu. 

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Ata Demirer 30 kilo birden verdi; artık onu tanımak artımümkün değil - Resim: 4

Demirer, spor ve diyetle kilo verdiğini söylerken, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlamıştı.

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