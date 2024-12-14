Ata Demirer 30 kilo birden verdi; artık onu tanımak artımümkün değil
Ünlü komedyen Ata Demirer, son 2,5 yıldır sürdürdüğü kilo verme çabalarının sonuçlarını alıp hem 30 kilo verdi hem de yepyeni bir görünüme kavuştu.
Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer, 2,5 yılda tam 30 kilo verdi. Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 52 yaşındaki Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
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Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer önceki yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.
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Ata Demirer, fit görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde oldu.
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Demirer, spor ve diyetle kilo verdiğini söylerken, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlamıştı.
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