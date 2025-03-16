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Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı

Ünlü komedyen Ata Demirer, son 2,5 yıldır sürdürdüğü kilo verme çabalarının sonuçlarını alıp 30 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuşmuştu. Hem hayranlarını hem de fazla kilolarından kurtulmak isteyenleri şaşırtan Ata Demirer 30 kiloyu nasıl verdiğini de açıkladı.

Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı - Resim: 1

Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer, 2,5 yılda tam 30 kilo verdi. Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 53 yaşındaki Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamamıştı.

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Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı - Resim: 2

Ata Demirer, fit görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde oldu. 

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Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı - Resim: 3

Demirer, spor ve diyetle kilo verdiğini söylerken, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlamıştı.

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Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı - Resim: 4

30 kilo verdiği bilinen ünlü ismin bu kiloları nasıl verdiği de en çok merak edilen konular arasında.

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