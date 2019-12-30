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  3. 30 Aralık 2019 10:35

Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılığa yine dayanamadı

Geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ata Demirer'in hastane çıkışında yanında eski sevgilisi Alara Bozbey olduğu görülmüştü. Bir dargın bir barışık olan ikilinin ilişkilerine üçüncü şansı verdiği öğrenildi. .

Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılığa yine dayanamadı

Bir dargın bir barışık çift Ata Demirer ile Alara Bozbey önceki gün yılbaşı alışverişinde görüntülendi.

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Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılığa yine dayanamadı

Ata Demirer ile Alara Bozbey, ilişkilerine 3'üncü kez şans tanıdı.

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Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılığa yine dayanamadı

Geçen hafta rahatsızlandığı için gösterisini ertelemek zorunda kalan Ata Demirer, hastane sonrası evine girerken Alara Bozbey'le görüntülenmişti.

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Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılığa yine dayanamadı

İlişkilerine yeniden başlama kararı aldıklarını belirten ünlü komedyen, önceki gün de sevgilisiyle yılbaşı alışverişinde objektife yansıdı.

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