Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılığa yine dayanamadı
Geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ata Demirer'in hastane çıkışında yanında eski sevgilisi Alara Bozbey olduğu görülmüştü. Bir dargın bir barışık olan ikilinin ilişkilerine üçüncü şansı verdiği öğrenildi. .
Bir dargın bir barışık çift Ata Demirer ile Alara Bozbey önceki gün yılbaşı alışverişinde görüntülendi.
Geçen hafta rahatsızlandığı için gösterisini ertelemek zorunda kalan Ata Demirer, hastane sonrası evine girerken Alara Bozbey'le görüntülenmişti.