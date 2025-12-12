Ata Demirer'den yıllar sonra gelen ''Eyvah Eyvah'' itirafı: Boşandığı için mi bitti?

"Eyvah Eyvah" serisinin üç filmi de izleyici tarafından büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanmıştı. Ancak serinin devam filminin gelmemesi, seyircilerde hayal kırıklığı yaratmış ve bu konuda uzun süre Ata Demirer'den herhangi bir resmi açıklama gelmemişti.