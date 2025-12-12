Ata Demirer'den yıllar sonra gelen ''Eyvah Eyvah'' itirafı: Boşandığı için mi bitti?
Ünlü komedyen Ata Demirer, Eyvah Eyvah film serisinin Özge Borak ile boşanması nedeniyle sona erdiği iddialarına ilk kez yanıt verdi.
"Eyvah Eyvah" serisinin üç filmi de izleyici tarafından büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanmıştı. Ancak serinin devam filminin gelmemesi, seyircilerde hayal kırıklığı yaratmış ve bu konuda uzun süre Ata Demirer'den herhangi bir resmi açıklama gelmemişti.
Kafa TV'ye konuk olan ünlü komedyen Ata Demirer, serinin hayranlarının merakla beklediği bu sorunun yanıtını ilk kez verdi.
Eski eşi Özge Borak'la rol aldığı filmin boşandığı için devam etmediği iddiaları hakkında konuşan Demirer, "Eyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim" ifadelerini kullandı.
2012'de evlendiği meslektaşı Özge Borak'tan 2014'te boşananan Ata Demirer geçen temmuzda özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.