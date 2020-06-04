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  3. 04 Haziran 2020 13:01

Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım başladı

 Netflix'in ilk Türk dizisi Atiye'nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembolün bulunmasıyla başlayan hikayenin devamında neler olacağı merak ediliyor.

Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım başladı

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK? Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkacak.

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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım başladı

ATİYE OYUNCU KADROSU -Beren Saat -Metin Akdülger -Başak Köklükaya -Melisa Şenolsun -Mehmet Günsür -Hazal Türesan -Tim Seyfi -Cezmi Baskın -Civan Canova -Meral Çetinkaya

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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım başladı

Atiye 1. bölüm özeti Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım başladı

Atiye 2. bölüm özeti Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

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