Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım başladı
Netflix'in ilk Türk dizisi Atiye'nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembolün bulunmasıyla başlayan hikayenin devamında neler olacağı merak ediliyor.
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK? Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkacak.
ATİYE OYUNCU KADROSU -Beren Saat -Metin Akdülger -Başak Köklükaya -Melisa Şenolsun -Mehmet Günsür -Hazal Türesan -Tim Seyfi -Cezmi Baskın -Civan Canova -Meral Çetinkaya
Atiye 1. bölüm özeti Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.