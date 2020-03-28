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  3. 28 Mart 2020 11:50

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüs krizi

ATV ekranlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüse rağmen yeniden sete çıktı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüs krizi

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir aranın ardından yeniden sete çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında zaruri olmadıkça dışarı çıkılmazken sete çıkılması herkesi şaşırttı. Ara veren pek çok dizinin aksine çekimlerini sürdüren ekip için koronavirüs tehdidine karşı yoğun önlemler alınmaya başladı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüs krizi

Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Artık az sayıda figüranın görev aldığı dizide çekimler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüs krizi

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sürekli ambulansın bekletildiği sette az sayıda mekan kullanıyor ve evlerinden alınan ekip sete çıkmadan önce çekim mekanlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor. 

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüs krizi

Kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de ciddi bir harcamanın yapıldığı dizinin 65 yaş üstündeki iki oyuncusu Sabina Toziya (73) ve Turgay Tanülkü (66) için sahne yazılmıyor.

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