ATV Kuruluş Osman'da Engin Altan Düzyatan müjdesi!

Diriliş Ertuğrul'daki başarılı performansıyla gönülleri fetheden Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'da da oynasın diye birçok seyirci baskı yaptı. Zaman zaman Düzyatan'ın Kuruluş Osman'a geleceği haberleri de heyecanlandırdı fakat son müjde Kuruluş Osman dizisinden geldi.