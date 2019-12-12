ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'ye sürpriz transfer
Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'ye sürpriz transfer gerçekleşti. Daha önce Savaşçı ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'nin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncunun sürpriz bi
Dizi sezonunda hareketlilik devam ediyor. Daha birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Hercai dizisine katıldı. Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek olan Ahmet Kayakesen'in rolü merak konusu oldu.
SÜRPRİZ BİR KARAKTERE HAYAT VERECEK Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı. Mardin'de çekilen Mia Yapım imzalı dizisin kadrosuna Ahmet Kayakesen katıldı.
Kayakesen son olarak Yasak Elma dizisinin ikinci sezonunda Hakan rolüne hayat vermişti. Ünlü oyuncunun Hercai'de sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.