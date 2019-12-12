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  3. 12 Aralık 2019 11:55

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'ye sürpriz transfer

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'ye sürpriz transfer gerçekleşti. Daha önce Savaşçı ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'nin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncunun sürpriz bi

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'ye sürpriz transfer

Dizi sezonunda hareketlilik devam ediyor. Daha birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Hercai dizisine katıldı. Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek olan Ahmet Kayakesen'in rolü merak konusu oldu.

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ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'ye sürpriz transfer

SÜRPRİZ BİR KARAKTERE HAYAT VERECEK Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı. Mardin'de çekilen Mia Yapım imzalı dizisin kadrosuna Ahmet Kayakesen katıldı.

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ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'ye sürpriz transfer

Kayakesen son olarak Yasak Elma dizisinin ikinci sezonunda Hakan rolüne hayat vermişti. Ünlü oyuncunun Hercai'de sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

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ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'ye sürpriz transfer

AHMET KAYAKESEN KİMDİR? 5 Ocak 1984 doğumlu Ammet Kayakesen, İzmir'de dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Kayakesen, 72 kilo ağırlığındadır. 32 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise oğlak.

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