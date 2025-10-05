Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat kısa bir süre önce eski mesleği olan avukatlığa geri dönmüştü. Adliye koridorlarında görüntülenen Ebru Polat, kıyafetlerine yönelikeleştirilere ağzını bozarak yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü duyurmuştu.
Ebru Polat’ın adliye koridorlarından yaptığı son paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.
Adliyede çekilen fotoğraflarını paylaşan Polat’ın kombini dikkat çekti. Takipçiler, gri kumaş pantolonunu eşofman sanarak yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada, “Gri eşofman ve cübbe kombini yıkılıyor” ve “Kıyafet yönergesi rafa kaldırılırsa olacağı bu” gibi esprili yorumlar yapıldı.
Kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine açıklama yapan Ebru Polat, önce “Arkadaşlar dün adliyede üzerimde olan kumaş pantolonu eşofman sanmışsınız. Pes, sizin gözünüzü öpeyim ben” ifadelerini dedi.
