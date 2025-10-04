Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat, avukatlığa geri döndü. Adliye koridorlarında görüntülenen Polat'ın kombini ise sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü duyurmuştu.
Polat’ın adliye koridorlarından yaptığı son paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.
Adliyede çekilen fotoğraflarını paylaşan Polat’ın kombini dikkat çekti. Takipçiler, gri kumaş pantolonunu eşofman sanarak yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada, “Gri eşofman ve cübbe kombini yıkılıyor” ve “Kıyafet yönergesi rafa kaldırılırsa olacağı bu” gibi esprili yorumlar yapıldı.
Kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine açıklama yapan Ebru Polat, yanlış anlaşılmaya tepki göstererek, “Arkadaşlar dün adliyede üzerimde olan kumaş pantolonu eşofman sanmışsınız. Pes, sizin gözünüzü öpeyim ben” ifadelerini kullandı.
