Aybüke Pusat: Bu cevabı aldığımda tüm vücudum uyuşuyor
Oyuncu Aybüke Pusat, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programında samimi itiraflarda bulundu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Aybüke Pusat sorulara samimiyetle yanıt verdi.
"Her Yerde Sen", "Söz", "Şahin Tepesi" gibi sevilen yapımlarda rol alan Aybüke Pusat, "En çok hangi konuda övgü almak hoşuna gider?" sorusuna şu yanıtı verdi...
"İyi biri olduğum söylenince çok mutlu oluyorum. Çünkü ben iyi biriyim. Bu kocaman bir 'Ben iyi biriyim' kendini övmesi değil bu arada. İyi biri olmaya çalışıyorum ve bunun farkındayım. İyilik yapmaya, iyi davranmaya, iyi tarafından bakmaya veya pozitif olmaya çalışıyorum."
" Üstüne aşırı derecede bir çaba harcıyorum bunun için ve tüm çabam biri tarafından görülüp, takdir edilince de çok mutlu oluyorum. Çünkü çok kötü bir hayat yaşıyoruz yani bence negatif bir hayat yaşıyoruz. "