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  3. 04 Aralık 2019 12:04

Aybüke Pusat ödül törenine damga vurdu

Yılın stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2019 ödül töreni Tersane İstanbul’da gerçekleşti.

Aybüke Pusat ödül törenine damga vurdu

Aybüke Pusat derin göğüs ve bacak dekolteli kıyafeti ile geceye damga vurdu.

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Aybüke Pusat ödül törenine damga vurdu

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Aybüke Pusat ödül törenine damga vurdu

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Aybüke Pusat ödül törenine damga vurdu

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