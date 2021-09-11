Aybüke Pusat: Peki bunu görmüş müydünüz?
Genç oyuncu Aybüke Pusat, bir dergi çekimi için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir dönem ekranlara gelen ‘Medcezir’ isimli diziyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Pusat, birbirinden iddialı pozlar verdi.
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2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen 26 yaşındaki Aybüke Pusat, suyun altında verdiği kareleri ile dikkat çekti.
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Bikinisi ve fit görüntüsüne iltifat mesajları alan Aybüke Pusat pozlara, "Peki bunu görmüş müydünüz?" notunu ekledi.
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Elle dergisine çarpıcı pozlar veren ünlü oyuncu, önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun 'aşk' tarifi de dikkat çekti.
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