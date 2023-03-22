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Aybüke Pusat süper minili pozuyla beğeni topladı

Süper mini eteğiyle art arda pozlar paylaşan güzel oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medyada gündem oldu.

Aybüke Pusat süper minili pozuyla beğeni topladı - Resim: 1

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Aybüke Pusat, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Pusat, süper minili pozlarıyla akılları baştan aldı.

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Aybüke Pusat süper minili pozuyla beğeni topladı - Resim: 2

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, koltukta uzanıp pozlar verdi. Bu pozlarını Instagram hesabında paylaşan Pusat'a kısa sürede beğeni ve yorumlar yağdı.

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Aybüke Pusat süper minili pozuyla beğeni topladı - Resim: 3

Aybüke Pusat'ın bu pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

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Aybüke Pusat süper minili pozuyla beğeni topladı - Resim: 4

Ünlü güzelin takipçilerinden, "Sen çok güzelsin.", "Bu ne güzellik.", "Seni çok seviyoruz." şeklinde yorumlar geldi.

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