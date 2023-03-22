Aybüke Pusat süper minili pozuyla beğeni topladı
Süper mini eteğiyle art arda pozlar paylaşan güzel oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medyada gündem oldu.
Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Aybüke Pusat, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Pusat, süper minili pozlarıyla akılları baştan aldı.
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SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ
Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, koltukta uzanıp pozlar verdi. Bu pozlarını Instagram hesabında paylaşan Pusat'a kısa sürede beğeni ve yorumlar yağdı.
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Aybüke Pusat'ın bu pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.
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Ünlü güzelin takipçilerinden, "Sen çok güzelsin.", "Bu ne güzellik.", "Seni çok seviyoruz." şeklinde yorumlar geldi.
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