Aybüke Pusat'ın ''İntihara sürüklerim'' itirafı olay oldu
Melis İşiten'in Zaten Şov programına konuk olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın, tartışma anlarındaki tavrını anlatırken kullandığı "İntihara sürüklerim" ifadesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
Özel hayatı ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Melis İşiten'in sunduğu 'Zaten Şov' programında yaptığı tartışmalı açıklamalarla sosyal medyanın eleştiri oklarının hedefi oldu.
Bir kavga anında nasıl bir karaktere dönüştüğünü anlatan Pusat'ın "Karşımdakini kahrederim, intihara sürüklerim" şeklindeki ifadeleri izleyiciler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.
Oyuncunun tartışmalarda psikolojik olarak güçlü ve yıpratıcı bir karaktere büründüğünü vurgulamak isterken kullandığı bu aşırı söylem, sosyal medya kullanıcıları tarafından son derece rahatsız edici bulunarak kınandı.
Son dönemde "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisindeki performansıyla ve meslektaşı Furkan Andıç ile yaşadığı gözlerden uzak ilişkisiyle adından söz ettiren Pusat, programda kavga esnasındaki ruh halini şu çarpıcı sözlerle ifade etti: "Bir kavgada karşımdakini kahrederim, intihara sürüklerim, onu mahvederim. İnanılmaz can sıkarım, çok tat kaçırırım. Ve bunu sakince yaparım..."