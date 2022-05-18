Aybüke Pusat'tan tatil pozları
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Aybüke Pusat, Tunus'ta tatil sezonunu açtı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla da gündemden düşmeyen Aybüke Pusat, son pozlarıyla adından söz ettirdi. Tatil sezonunu Tunus'ta açan Pusat, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.
Tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, mavi desenli bikinisi ve şapkasıyla objektif karşısına geçti. 27 yaşındaki Pusat'ın kalp ve nazar boncuğu emojileri eklediği gönderisi 145 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Daha önce 'Her Yerde Sen', 'Söz', 'Şahin Tepesi', '50 Metrekare' gibi birçok projede rol alan Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı.
Kariyerine baleyle başlayan Pusat, "Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi. Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı" demişti.