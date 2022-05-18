  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aybüke Pusat'tan tatil pozları

Aybüke Pusat'tan tatil pozları

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Aybüke Pusat, Tunus'ta tatil sezonunu açtı.

Aybüke Pusat'tan tatil pozları - Resim: 1

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla da gündemden düşmeyen Aybüke Pusat, son pozlarıyla adından söz ettirdi. Tatil sezonunu Tunus'ta açan Pusat, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

1 / 9
Aybüke Pusat'tan tatil pozları - Resim: 2

Tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, mavi desenli bikinisi ve şapkasıyla objektif karşısına geçti. 27 yaşındaki Pusat'ın kalp ve nazar boncuğu emojileri eklediği gönderisi 145 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

2 / 9
Aybüke Pusat'tan tatil pozları - Resim: 3

Daha önce 'Her Yerde Sen', 'Söz', 'Şahin Tepesi', '50 Metrekare' gibi birçok projede rol alan Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı.

3 / 9
Aybüke Pusat'tan tatil pozları - Resim: 4

Kariyerine baleyle başlayan Pusat, "Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi. Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı" demişti.

4 / 9