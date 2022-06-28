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  4. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi

Yaklaşık bir senedir aşk yaşayan oyuncu Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü çift, denizde romantik anlar yaşadı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi - Resim: 1

Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yapan çift, tatil sezonunu açtı.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi - Resim: 2

Bodrum'da tatil yapan iki, önceki gün objektiflere yakalandı. 

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi - Resim: 3

Koruyucu kremini süren çift, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. 

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi - Resim: 4

Navruz, ardından deniz girmek için otelin iskelesine doğru hareket etti.

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