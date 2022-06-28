Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi
Yaklaşık bir senedir aşk yaşayan oyuncu Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü çift, denizde romantik anlar yaşadı.
Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yapan çift, tatil sezonunu açtı.
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Bodrum'da tatil yapan iki, önceki gün objektiflere yakalandı.
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Koruyucu kremini süren çift, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
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Navruz, ardından deniz girmek için otelin iskelesine doğru hareket etti.
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