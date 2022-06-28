Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz denizde aşka geldi

Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yapan çift, tatil sezonunu açtı.