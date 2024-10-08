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Ayça Çağla Altunkaya hamile mi ?

Geçtiğimiz ay evlenen Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya çiftinin çocuk beklediğine dair haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ayça Çağla Altunkaya hamile mi ? - Resim: 1

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz ay İstanbul Boğazı'nda bulunan Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

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Ayça Çağla Altunkaya hamile mi ? - Resim: 2

Nikahın ardından Ayça Çağla Altunkaya hakkında hamile olduğuna dair iddialar gündeme geldi. 

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Ayça Çağla Altunkaya hamile mi ? - Resim: 3

SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü isim bu iddialara son noktayı koydu.

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Ayça Çağla Altunkaya hamile mi ? - Resim: 4

Ayça Çağla Ilıcalı, "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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