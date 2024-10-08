Ayça Çağla Altunkaya hamile mi ?
Geçtiğimiz ay evlenen Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya çiftinin çocuk beklediğine dair haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz ay İstanbul Boğazı'nda bulunan Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.
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Nikahın ardından Ayça Çağla Altunkaya hakkında hamile olduğuna dair iddialar gündeme geldi.
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SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü isim bu iddialara son noktayı koydu.
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Ayça Çağla Ilıcalı, "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” diye konuştu.
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