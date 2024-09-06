Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı

"Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O 'küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım.' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim." diyerek tüm gecenin organizasyonunu ve ince düşünülmüş detayları anlattı.