Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı
Önceki akşam İstanbul Boğazı'nda bulunan Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle evlenen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinin düğün sonrası partisinde Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Sanat ve spor dünyasından bir çok ismin davetli olduğu nikah Ortaköy’de bulunan Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti.
Acun Ilıcalı, hayatını Altunkaya ile birleştirirken, nikâh törenine dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çiftin nikah şahitlerini Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.
Düğünden sonra devam eden After Party'de eğlence tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı'dan bir itiraf geldi!
"Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O 'küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım.' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim." diyerek tüm gecenin organizasyonunu ve ince düşünülmüş detayları anlattı.