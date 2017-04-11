Ayça Erturan: Eser’le İbrahim dalga geçti hayatım değişti

“Eser ve İbrahim bana ‘at’ diyordu. Yılmaz Erdoğan da ‘Zayıf ve komik kadınlar da var’ deyince kilo vermeye karar verdim. Sonrasında 12 kilo verdim. Nefes alışım bile değişmeye başladı. Diyetisyenim bana ‘İnsan gibi ye’ dediği andan itibaren kilo vermeye başladım.”



