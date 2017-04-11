Ayça Erturan: Eser’le İbrahim dalga geçti hayatım değişti
Emre Saygı’nın Youtube’da yayınlanan talk show’u “Hadi Be”ye bu hafta Ayça Erturan konuk oldu.
Hakkında bilinmeyenleri anlatan genç oyuncu, kilolu olduğu için BKM Mutfak’tan arkadaşları Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak’ın kendisiyle alay ettiklerini, bu nedenle zayıflamaya karar verdiğini söyledi:
“Eser ve İbrahim bana ‘at’ diyordu. Yılmaz Erdoğan da ‘Zayıf ve komik kadınlar da var’ deyince kilo vermeye karar verdim. Sonrasında 12 kilo verdim. Nefes alışım bile değişmeye başladı. Diyetisyenim bana ‘İnsan gibi ye’ dediği andan itibaren kilo vermeye başladım.”