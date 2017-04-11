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  3. 11 Nisan 2017 08:54

Ayça Erturan: Eser’le İbrahim dalga geçti hayatım değişti

Emre Saygı’nın Youtube’da yayınlanan talk show’u “Hadi Be”ye bu hafta Ayça Erturan konuk oldu.

Ayça Erturan: Eser’le İbrahim dalga geçti hayatım değişti

Hakkında bilinmeyenleri anlatan genç oyuncu, kilolu olduğu için BKM Mutfak’tan arkadaşları Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak’ın kendisiyle alay ettiklerini, bu nedenle zayıflamaya karar verdiğini söyledi:

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Ayça Erturan: Eser’le İbrahim dalga geçti hayatım değişti

“Eser ve İbrahim bana ‘at’ diyordu. Yılmaz Erdoğan da ‘Zayıf ve komik kadınlar da var’ deyince kilo vermeye karar verdim. Sonrasında 12 kilo verdim. Nefes alışım bile değişmeye başladı. Diyetisyenim bana ‘İnsan gibi ye’ dediği andan itibaren kilo vermeye başladım.”

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Ayça Erturan: Eser’le İbrahim dalga geçti hayatım değişti

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Ayça Erturan: Eser’le İbrahim dalga geçti hayatım değişti

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