Aycan Yanaç, gece kulübünde kavgaya karıştı... ''Suratıma vurup saçlarımdan çekip yere yatırdı''

Olayla ilgili konuşan N.S., "Biz mekana gittik Cuma günü. Dört kızız. Kabin yanındayız. Daha gitmişiz saat 01.00 gibi gittik zaten. Sonra ikizim var benim bir de. İkizim yanımızdaydı. Sonra ben tuvaletteydim, tuvaletten masaya döndüm kabinin oraya. Arkadaşlarıma dedim ki, 'Esma nerede.' İkizimin adı Esma. Tuvalette dediler, indim tuvalete baktım. Bakmaya diye indim. Kapıyı çalıyorum, tuvaletten bir kız çıktı. Zaten iki tuvalet vardı. Diğer kapıyı çalıyorum.Hatta bir kız girdi, onunla sohbet ettim o sırada. Esma, Esma diye seslenerek kapıyı çaldım birkaç defa. Sonra, tabii ki müzikli bir ortam. İçeride biri bana dolu dese de, birşey dese de duymuyorum. Ben Esma'nın orada olduğuna inanarak, Esma, Esma diye kapıyı çalıyorum kapıyı açsın diye. Sonra en son şu sesi duydum, çok yüksek sesle bağırdığı için. 'İçeride Esma yok diyorum, anlamıyor musun. Seni oraya gelirsem var ya' dedi bir ses. Bunu demesiyle o kapıyı açması bir oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim, benim boyum 1.58, 46 kiloyum. Karşımda, benden boy olarak uzun ve yapılı bir kız, bu kişinin adını vereceğim Aycan Yanaç, direkt suratıma bir vurdu. Ben zaten o sırada yere düştüm. Saçımı tuttu, yüzümü, birşey görmüyorum o esnada. Ne oluyor, ne bitiyor, içeride kimse yoktu; ama kafamı kaldırdığımda, yerden kalkmaya çalıştığımda 2 kişi daha falan fark ettim tuvalette, kim bilmiyorum. Sonra ben yerden kalktım. Beni tekrar aynı şekilde yüzüme vurarak yere yatırdı. Bacağımla daha sonradan fark ediyorum. Neyse onu sonra söyleyeceğim. Birkaç kere beni yere yatırdı.Tuvalet zaten dar. Küçük bir yer. Kaç kere başımı duvara vurdum yere yatarken. Her yerim çok fena. Saçımı çekmiş; çekti yani çok net hatırlamıyorum o anları. Kafamı duvara vurduğum için üstü şiş. Kafamın burası şiş. Bu şekilde olaylar" dedi.