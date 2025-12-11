Aycan Yanaç, gece kulübünde kavgaya karıştı... ''Suratıma vurup saçlarımdan çekip yere yatırdı''
Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç bu sefer Survivor ile değil hakkındaki bir gece kulübünde bir genç kadına şiddet uyguladığına dair skandal bir iddiayla gündemde...
Survivor 2022 yarışmasında ünlülerle birlikte mücadele eden kadın futbolcu Aycan Yanaç güzelliğiyle hem yarışmaya hem de ekranlara damgasını vurmuştu. Ancak Aycan Yanaç bu sefer Survivor ve Exatlon yarışmalarıyla değil hakkındaki skandal bir iddiayla gündemde...
İstanbul Şişli'de bir eğlence mekanına giden fizyoterapist N.S. (26), tuvalette futbolcu Aycan Yanaç (27) tarafından darbedildiğini öne sürdü. Yanaç'ın yüzüne vurduğunu ve yerde saçını çektiğini iddia eden N.S., hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu. Eğlence mekanında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan N.S., "Direkt suratıma vurdu. Ben zaten o sırada yere düştüm. Saçımı tuttu, yüzümü, birşey görmüyordum o esnada. Ne oluyor, ne bitiyor, içeride kimse yoktu. Yerden kalktım. Beni tekrar aynı şekilde yüzüme vurarak yere yatırdı" dedi. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Aycan Yanaç ise, "Sosyal medya ve bazı internet platformlarında müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen 'Darp' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Harbiye’de bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Akşam saatlerinde 3 kız arkadaşıyla birlikte mekana gelen fizyoterapist N.S.’in ikiz kız kardeşi eğlendiği sırada tuvalete gitti. Bir süre sonra kardeşinin arkasından gelen N.S., ‘Esma’ diyerek tuvaletin kapılarına vurdu. Bu sırada iddiaya göre tuvalette olan futbolcu Aycan Yanaç ile N.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedildiğini iddia eden N.S.’i mekandaki diğer müşteriler araya girerek ayırdı. Mekanda yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından hastaneye giden N.S., darp raporu alarak Aycan Yanaç’tan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili konuşan N.S., "Biz mekana gittik Cuma günü. Dört kızız. Kabin yanındayız. Daha gitmişiz saat 01.00 gibi gittik zaten. Sonra ikizim var benim bir de. İkizim yanımızdaydı. Sonra ben tuvaletteydim, tuvaletten masaya döndüm kabinin oraya. Arkadaşlarıma dedim ki, 'Esma nerede.' İkizimin adı Esma. Tuvalette dediler, indim tuvalete baktım. Bakmaya diye indim. Kapıyı çalıyorum, tuvaletten bir kız çıktı. Zaten iki tuvalet vardı. Diğer kapıyı çalıyorum.Hatta bir kız girdi, onunla sohbet ettim o sırada. Esma, Esma diye seslenerek kapıyı çaldım birkaç defa. Sonra, tabii ki müzikli bir ortam. İçeride biri bana dolu dese de, birşey dese de duymuyorum. Ben Esma'nın orada olduğuna inanarak, Esma, Esma diye kapıyı çalıyorum kapıyı açsın diye. Sonra en son şu sesi duydum, çok yüksek sesle bağırdığı için. 'İçeride Esma yok diyorum, anlamıyor musun. Seni oraya gelirsem var ya' dedi bir ses. Bunu demesiyle o kapıyı açması bir oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim, benim boyum 1.58, 46 kiloyum. Karşımda, benden boy olarak uzun ve yapılı bir kız, bu kişinin adını vereceğim Aycan Yanaç, direkt suratıma bir vurdu. Ben zaten o sırada yere düştüm. Saçımı tuttu, yüzümü, birşey görmüyorum o esnada. Ne oluyor, ne bitiyor, içeride kimse yoktu; ama kafamı kaldırdığımda, yerden kalkmaya çalıştığımda 2 kişi daha falan fark ettim tuvalette, kim bilmiyorum. Sonra ben yerden kalktım. Beni tekrar aynı şekilde yüzüme vurarak yere yatırdı. Bacağımla daha sonradan fark ediyorum. Neyse onu sonra söyleyeceğim. Birkaç kere beni yere yatırdı.Tuvalet zaten dar. Küçük bir yer. Kaç kere başımı duvara vurdum yere yatarken. Her yerim çok fena. Saçımı çekmiş; çekti yani çok net hatırlamıyorum o anları. Kafamı duvara vurduğum için üstü şiş. Kafamın burası şiş. Bu şekilde olaylar" dedi.