Aycan Yanaç'tan sürpriz karar: Turbo Turabi'ye rakip oldu
Turabi'nin ardından Survivor'un güzel yarışmacılarından Aycan Yanaç da Exatlon Germany yarışmasına katılma kararı aldı.
Survivor 2022 yarışmasında ünlülerle birlikte mücadele eden Aycan Yanaç yarışmaya devam edememişti.
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O dönem Acun Ilıcalı "Aycan şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar" demişti.
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Ancak Aycan Yanaç Survivor'dan bile daha zor bulunan Exatlon Germany yarışmasına katılınca gündem oldu.
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Sosyal medyada paylaşım yapan Aycan'a destek mesajları yağsa da bir kısım kullanıcılar "Turabi'nin yanında şansın yok" yorumlarında bulundu.
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