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  4. Aycan Yanaç'tan sürpriz karar: Turbo Turabi'ye rakip oldu

Aycan Yanaç'tan sürpriz karar: Turbo Turabi'ye rakip oldu

Turabi'nin ardından Survivor'un güzel yarışmacılarından Aycan Yanaç da Exatlon Germany yarışmasına katılma kararı aldı.

Aycan Yanaç'tan sürpriz karar: Turbo Turabi'ye rakip oldu - Resim: 1

Survivor 2022 yarışmasında ünlülerle birlikte mücadele eden Aycan Yanaç yarışmaya devam edememişti.

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Aycan Yanaç'tan sürpriz karar: Turbo Turabi'ye rakip oldu - Resim: 2

O dönem Acun Ilıcalı "Aycan şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar" demişti.

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Aycan Yanaç'tan sürpriz karar: Turbo Turabi'ye rakip oldu - Resim: 3

Ancak Aycan Yanaç Survivor'dan bile daha zor bulunan Exatlon Germany yarışmasına katılınca gündem oldu.

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Aycan Yanaç'tan sürpriz karar: Turbo Turabi'ye rakip oldu - Resim: 4

Sosyal medyada paylaşım yapan Aycan'a destek mesajları yağsa da bir kısım kullanıcılar "Turabi'nin yanında şansın yok" yorumlarında bulundu.

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