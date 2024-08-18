Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı

Cenaze törenine katılan oyuncu Gani Rüzgar Şavata ise, “Basın medyası bu insanı tanıyor biliyor. Sinemadan ve tiyatroya geldi. Usta bir kalemdi. Usta bir yönetmen, usta bir yazardı. Örnek bir insandı ahlakı ve edebiyle. Aynı zamanda paralelinde sporu da götürdü. Sporu da taşıdı. Galatasaray’ın fanatiğiydi ama bütün sporu da severdi. Aslında Türkiye sporunun da öncüsüydü. Varını yoğunu sanat için harcayan ve onuru ve şerefiyle yaşayan bir insandı. Örnek bir kimlikti” dedi.