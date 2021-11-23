Aygün Aydın: Avukata verecek param yok, bu gidişle eskortluk yapacağım
Hakan Sabancı'yla mesajlaşmalarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından isyan etti.
Hakan Sabancı'yla mesajlaşmalarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapsinin istenmesine isyan etti; "Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım, intihar edeceğim" dedi.
Hakan Sabancı ile yaşadığı flört mesajlaşmalarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın ardından hapsinin talep edilmesinin ardından "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" diye paylaşım yaptı. Aydın bu açıklamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanlığı, İstanbul barosu ve Aile Bakanlığı'nı etiketleyerek yardım istedi.
Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hapsi talep edilen Aydın, sosyal medya hesabından da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Genç kadın, iddianamenin ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı.