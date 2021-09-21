Aygün Aydın jartiyerli pozlarıyla nefes kesti
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı jartiyerli pozlarıyla adından söz ettirdi.
Genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.
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"KİRLETMEYİ SEVENLERE DİRENMEYİ BIRAKTIM"
Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Aygün Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi. Kirli sepetini de yanına alan Aydın, peş peşe jartiyerli kıyafetiyle poz verdi.
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Fotoğraflarını 912 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Aydın, "Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım" notunu yazdı.
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