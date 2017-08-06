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  3. 06 Ağustos 2017 16:56

Aynı villada romantik tatil

Cacner Erkin'le boşanmasının ardından Asena Atalay ünlü popçu Tan Taşçı ile görüntülendi.

Aynı villada romantik tatil

Caner Erkin'le boşanmasının ardından uzun süredir hayatına kimseyi sokmayan Asena Atalay, ünlü popçu Tan Taşçı'yla görüntülendi. İkili aynı evde yaşıyor.

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Aynı villada romantik tatil

Caner Erkin ile ayrıldıktan sonra aşk defterini kapatan Asena Atalay, kalbini Tan Taşçı'ya kaptırdı. Yaklaşık 1 aydır birlikte oldukları öğrenilen ikilinin Bodrum Yalıkavak'ta tuttukları villada yaşadıkları ortaya çıktı.

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Aynı villada romantik tatil

BAŞBAŞA KAHVALTI KEYFİ

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; ikili, önceki gün kahvaltı için gittikleri Gümüşlük'de bir mekanda görüntülendi.

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Aynı villada romantik tatil

TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü popçu, "İlişkiniz hayırlı olsun" yorumlarına eliyle yaptığı işaretle teşekkür etti.

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