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  4. Aynur Aydın süper minisiyle yine ortalığı kasıp kavurdu!

Aynur Aydın süper minisiyle yine ortalığı kasıp kavurdu!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından yeşil kalp emojisi ile paylaştığı mini etekli pozuyla yine gündeme geldi.

Aynur Aydın süper minisiyle yine ortalığı kasıp kavurdu! - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son dönemlerde sosyal medya pozlarıyla oldukça popüler. 

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Aynur Aydın süper minisiyle yine ortalığı kasıp kavurdu! - Resim: 2

Hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adı sıklıkla geçen güzel şarkıcı Aynur Aydın, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Aynur Aydın süper minisiyle yine ortalığı kasıp kavurdu! - Resim: 3

36 yaşındaki Aynur Aydın iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Aynur Aydın süper minisiyle yine ortalığı kasıp kavurdu! - Resim: 4

Güzel şarkıcı süper mini eteğiyle poz verdi.

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