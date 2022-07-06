Aynur Aydın süper minisiyle yine ortalığı kasıp kavurdu!
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından yeşil kalp emojisi ile paylaştığı mini etekli pozuyla yine gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son dönemlerde sosyal medya pozlarıyla oldukça popüler.
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Hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adı sıklıkla geçen güzel şarkıcı Aynur Aydın, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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36 yaşındaki Aynur Aydın iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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Güzel şarkıcı süper mini eteğiyle poz verdi.
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