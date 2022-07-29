Aynur Aydın'dan ''müstehcen'' tepkisi alan klibi ile ilgili açıklama

Çıkardığı son teklisi "Siyah" ile, çektiği iddialı klip ile adından söz ettiren Aynur Aydın sivri dilli söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takılan Aydın klibinin iddialı olduğu yorumlara cevap vererek "Klibimin müstehcen olduğunu düşünmüyorum" dedi. İşte haberin detayları...