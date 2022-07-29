Aynur Aydın'dan ''müstehcen'' tepkisi alan klibi ile ilgili açıklama
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen Aynur Aydın önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı
2011 yılında çıkardığı albümle adından söz ettiren, çıkardığı teklisi "Siyah"'ın iddialı klibiyle gündeme damga gibi vuran Aynur Aydın önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra sivri dilli söylemleriyle tanınan Aydın klibiyle ilgili bomba açıklama yaptı...
Çıkardığı son teklisi "Siyah" ile, çektiği iddialı klip ile adından söz ettiren Aynur Aydın sivri dilli söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takılan Aydın klibinin iddialı olduğu yorumlara cevap vererek "Klibimin müstehcen olduğunu düşünmüyorum" dedi. İşte haberin detayları...
Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aynur Aydın, sözü ve müziği Turaç Berkay’a ait ‘Siyah’ adlı parçasını geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturdu.
Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı görüntülenen 36 yaşındaki şarkıcı, yönetmen koltuğunda Mihriban Tandoğan'ın oturduğu şarkının klibinin iddialı olduğu şeklindeki yorumlara cevap verdi.