Ayrıldıkları iddia edilmişti: Kerem Bursin'den Hande Erçel'e olay yorum
Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ve Kerem Bursin'in ayrıldıkları iddia edilmişti. Kerem Bursin, sosyal medyada yaptığı yorumla Hande Erçel'e adeta sitem etti.
Hande Erçel ve Kerem Bursin Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri paylaşmıştı.
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Diziyle birlikte partnerlikleri aşka dönüşmüştü.
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Magazin dünyasını sallayan çiftin aşkı çok konuşuldu.
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Birlikte tatile giden çift geçtiğimiz günlerde koronavirüse de yakalandı.
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