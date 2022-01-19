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  4. Ayrıldıkları iddia edilmişti: Kerem Bursin'den Hande Erçel'e olay yorum

Ayrıldıkları iddia edilmişti: Kerem Bursin'den Hande Erçel'e olay yorum

Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ve Kerem Bursin'in ayrıldıkları iddia edilmişti. Kerem Bursin, sosyal medyada yaptığı yorumla Hande Erçel'e adeta sitem etti.

Ayrıldıkları iddia edilmişti: Kerem Bursin'den Hande Erçel'e olay yorum - Resim: 1

Hande Erçel ve Kerem Bursin Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri paylaşmıştı.

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Ayrıldıkları iddia edilmişti: Kerem Bursin'den Hande Erçel'e olay yorum - Resim: 2

Diziyle birlikte partnerlikleri aşka dönüşmüştü.

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Ayrıldıkları iddia edilmişti: Kerem Bursin'den Hande Erçel'e olay yorum - Resim: 3

Magazin dünyasını sallayan çiftin aşkı çok konuşuldu.

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Ayrıldıkları iddia edilmişti: Kerem Bursin'den Hande Erçel'e olay yorum - Resim: 4

Birlikte tatile giden çift geçtiğimiz günlerde koronavirüse de yakalandı.

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