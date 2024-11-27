Ayrton Senna'nın hayatını anlatan Netflix'in yeni dizisi Senna İstanbul'da tanıtıldı
Netflix'in motor sporlarının önemli isimlerinden Ayrton Senna'nın hayatını anlatan yeni dizisi İstanbul'da tanıtıldı.
Motor sporları efsanesi Ayrton Senna'nın hayatını konu alan Netflix dizisi "Senna", İstanbul'da özel bir gösterimle tanıtıldı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak olan altı bölümlük dizi, düzenlenen etkinlikte sinema, spor ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.
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Etkinlikte, motor sporları alanında başarılı isimler Cem Bölükbaşı, Burcu Burut Erenkul, Ayhancan Güven, Ali Türkkan ve Birkan Polat da yer aldı.
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Dizi, Ayrton Senna'nın karting yıllarından başlayarak Formula Ford yarışlarına katılmak için İngiltere'ye taşınmasını, 3 Formula 1 dünya şampiyonluğu kazanmasını ve San Marino Grand Prix'si sırasında yaşadığı trajik kazayı kapsayan hayat hikayesini anlatıyor.
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