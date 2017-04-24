Ayşe Hatun Önal olay çıkardı !
Ayşe Hatun Önal, önceki gece Ortaköy’de trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden Önal’ın ehliyetine el konuldu.
Olay şarkısıyla dikkat çeken Ayşe Hatun Önal, önceki gece saat 04.30’da Ortaköy’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Polisin ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflemek istemeyen şarkıcı, muhabirleri fark edince “Siz nereden çıktınız. S... gidin” diyerek bağırmaya başladı.
Ehliyetine 6 ay süre ile el konulan, 876 TL ceza kesilen şarkıcı, yasalara göre 100 promil üstü çıktığı için Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü.