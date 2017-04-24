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  3. 24 Nisan 2017 08:22

Ayşe Hatun Önal olay çıkardı !

Ayşe Hatun Önal, önceki gece Ortaköy’de trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden Önal’ın ehliyetine el konuldu.

Ayşe Hatun Önal olay çıkardı !

Olay şarkısıyla dikkat çeken Ayşe Hatun Önal, önceki gece saat 04.30’da Ortaköy’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Polisin ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflemek istemeyen şarkıcı, muhabirleri fark edince “Siz nereden çıktınız. S... gidin” diyerek bağırmaya başladı.

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Ayşe Hatun Önal olay çıkardı !

Polislerin ısrarı üzerine alkolmetreyi üfleyen Önal, 167 promil alkollü çıktı.

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Ayşe Hatun Önal olay çıkardı !

Ehliyetine 6 ay süre ile el konulan, 876 TL ceza kesilen şarkıcı, yasalara göre 100 promil üstü çıktığı için Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü.

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Ayşe Hatun Önal olay çıkardı !

İfadesi alınan Önal, ehliyetini alan polis memurundan gazetecileri çağırdığı iddiasıyla şikayetçi olacağını söyledi.

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