Ayşecan Tatari evlendi
Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari uzun süredir birlikte olduğu Edip Tepeli ile dünyaevine girdi.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile hafızalara kazınan Ayşecan Tatari dün Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu.
Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrik' mesajları yazıldı.