Ayşegül Aldinç'ten yıllar sonra gelen Beyazıt Öztürk itirafı
Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, magazin dünyasının müzmin bekarı komedyen Beyazıt Öztürk’ün kendisine yıllar önce evlenme teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Sanatçı Ayşegül Aldinç, katıldığı bir programda komedyen Beyazıt Öztürk’ün kendisine yıllar önce evlenme teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Beyaz"ın o dönemlerde genç bir radyocu olduğunu belirten Ayşegül Aldinç, o anı “Diz çöktü dedi ki bana, 'Ben size aşığım. Seksen yaşınıza da gelseniz izdivacınıza talibim' dedi. Ben de "Aa ne şeker şeysin sen. Adın ne senin' dedim" diyerek anlattı.
Beyazıt Öztürk'ü o dönem tanımadığını belirten Ayşegül Aldinç açıklamalarını "Tanımıyorum o sıralarda. Radyocuymuş. En iyi radyocu ödülü almıştı. Sonra dostluk oldu aramızda. Bazıları Beyazıt üzerinden hayranlığını ifade eder bana" diyerek sürdürdü.
Ayşegül Aldinç Beyazıt Öztürk'ün kendisine "evlen benimle" dediğini aktarırken "çok tatlıydı ama ben kabul etmedim" dedi.