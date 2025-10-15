Ayşegül Aldinç'ten yıllar sonra gelen Beyazıt Öztürk itirafı

Beyaz"ın o dönemlerde genç bir radyocu olduğunu belirten Ayşegül Aldinç, o anı “Diz çöktü dedi ki bana, 'Ben size aşığım. Seksen yaşınıza da gelseniz izdivacınıza talibim' dedi. Ben de "Aa ne şeker şeysin sen. Adın ne senin' dedim" diyerek anlattı.