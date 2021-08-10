Ayşegül Çınar hakim karşısına çıktı: ''Lütfen bana kelepçe takmayın''
İstanbul Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesle konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddia edilen Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar hakim karşısına çıktı.
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ayşegül Çınar avukatı ile birlikte gelirken, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, 9 polis memuru ile bekçi ve olayın çıktığı mekan çalışanı "şikayetçi" sıfatıyla hazır bulundu.
"AMACIM BİR AN ÖNCE KIZ ARKADAŞIMLA GİTMEKTİ"
Mahkemede, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyleyen sanık Furkan Çalıkoğlu, "Bizden mekandan ayrılmamız istendi. Tepki gösterdim. Daha sonra yanımıza işletmeci olduğunu söyleyen şahıs geldi, özür dileyerek yerimizi değiştirmek istediğini söyledi. Yer değişikliğini kabul edip gösterdiği yere geçtik. Ardından işletme sahibiyle maskeli ve şapkalı şahıs geldi arkadan litrelik rakı şişesi kafamda kırdı. Kafama şişe indikten sonra o şahıs gitti. Ayağa kalktım tepki gösterdim ama tehdit ve hakaret içerikli bir söz kullanmadım. Beni yaka paça aşağıya attılar. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra izlediğim görüntülerden hatırladığım kadarıyla elime bıçak almışım. Benim amacım oradan bir an önce kız arkadaşımla gitmekti. Alt kata indiğimde karşımda birkaç şahıs vardı. Ben onların kolluk görevlisi olduğunu bilmiyordum. Kendileri de bana polis olduklarını söylemedi. Saldırıda bana birşey yapacaklarını düşünerek silahını da gösterince kesin beni vuracaklar diye düşündüm. Silahı aldım ama kesinlikle bilerek ateş etmedim. Silah çöp kovasına doğru ateş almıştır. Kolluk görevlilerinin ne şekilde yaralandıklarını bilmiyorum" dedi. Hakimin, "Polisler üniformalı mıydı?" sorusuna Çalıkoğlu, "Üniformalılarmış ama ciddi alkol almışım, şuurumu yitirmiştim. Hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Çalıkoğlu, "Onlar bana bıçak ve şişelerle saldırdılar. Zararları karşılarım ama zarara uğrayan benim ve kız arkadaşım. İşletmeye zarar vermedim. Saldırılara karşı kendimi korumaya çalıştım" diye konuştu.
"BANA KELEPÇE TAKMAYIN DİYEREK POLİSE RİCADA BULUNDUM"
Sanık Ayşegül Çınar ise aylık gelirinin 20 bin lira civarında olduğunu belirterek "Mekandan bizi çıkarmaya çalıştılar. Furkan tepki gösterince mekan sahibi gelip özür diledi. Sonra Furkan'ın arkasından biri kafasına şişeyle vurdu. Yaklaşık 20 kişi Furkan'a saldırdı. Furkan'ı sürükleyerek çıkarmaya çalıştıklarını gördüm. Herhangi bir çalışanın boğazına bıçak dayamadı. Arbede esnasında hakaret ve tehditte bulunmadı. Polisleri fark edince zaten teslim oldu. Polisin kollarına vurmadım, kelepçe takmaması için kolumu çektim. Kimseyi Sedat Peker ile tehdit etmedim. Kimseye, 'Haritadan yer beğen' demedim. Tek söylediğim şey, polis bizi gözaltına alırken 'Dışarıda basın var. Ben sanatçıyım, lütfen kelepçe takmayın' diye ricada bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
"ÇALIŞANIMIZIN BOĞAZINI SIKIP TOKAT ATTI"
Şikayetçi restoran yöneticisi Alper Karavar ise, "Yüksek sesle konuşuyorlardı. Diğer müşteriler rahatsız oluyordu. Mekan güvenliği Çağlar Bey'le masalarına gidip, böyle devam ederlerse kendilerini dışarı alacağımızı söyledik. O esnada Furkan Bey, çalışanımız Çağlar Bey'in boğazını sıkıp kendisine tokat attı. Resepsiyon görevlilerine polisi aramalarını söyledim. Ayşegül Hanım insanlara tabak, bardak fırlatıyordu, polisler Furkan Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Furkan Bey'in elinde 3 bıçak vardı. Polisler, Furkan'a ters kelepçe yapıyordu. Ayşegül Çınar da videoya alarak, 'Sizi medyaya vereceğim' diye tehdit ediyordu. Büyük bir maddi zarara neden oldular. Polis, Furkan Bey'i tam sakinleştirmişken, Ayşegül Hanım'ın söylemleri yüzünden tekrar alevleniyordu" dedi.