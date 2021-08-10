Ayşegül Çınar hakim karşısına çıktı: ''Lütfen bana kelepçe takmayın''

"AMACIM BİR AN ÖNCE KIZ ARKADAŞIMLA GİTMEKTİ"

Mahkemede, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyleyen sanık Furkan Çalıkoğlu, "Bizden mekandan ayrılmamız istendi. Tepki gösterdim. Daha sonra yanımıza işletmeci olduğunu söyleyen şahıs geldi, özür dileyerek yerimizi değiştirmek istediğini söyledi. Yer değişikliğini kabul edip gösterdiği yere geçtik. Ardından işletme sahibiyle maskeli ve şapkalı şahıs geldi arkadan litrelik rakı şişesi kafamda kırdı. Kafama şişe indikten sonra o şahıs gitti. Ayağa kalktım tepki gösterdim ama tehdit ve hakaret içerikli bir söz kullanmadım. Beni yaka paça aşağıya attılar. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra izlediğim görüntülerden hatırladığım kadarıyla elime bıçak almışım. Benim amacım oradan bir an önce kız arkadaşımla gitmekti. Alt kata indiğimde karşımda birkaç şahıs vardı. Ben onların kolluk görevlisi olduğunu bilmiyordum. Kendileri de bana polis olduklarını söylemedi. Saldırıda bana birşey yapacaklarını düşünerek silahını da gösterince kesin beni vuracaklar diye düşündüm. Silahı aldım ama kesinlikle bilerek ateş etmedim. Silah çöp kovasına doğru ateş almıştır. Kolluk görevlilerinin ne şekilde yaralandıklarını bilmiyorum" dedi. Hakimin, "Polisler üniformalı mıydı?" sorusuna Çalıkoğlu, "Üniformalılarmış ama ciddi alkol almışım, şuurumu yitirmiştim. Hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Çalıkoğlu, "Onlar bana bıçak ve şişelerle saldırdılar. Zararları karşılarım ama zarara uğrayan benim ve kız arkadaşım. İşletmeye zarar vermedim. Saldırılara karşı kendimi korumaya çalıştım" diye konuştu.