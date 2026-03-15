  4. Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi

Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi

Moda tasarımcısı ve sosyal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın (27) evinde ölü bulunmasıyla ilgili sosyal medyada yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul Kağıthane’de evinde cansız bedeni bulunan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın (27) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Genç modacının vefatının ardından sosyal medya mecralarında gerçek dışı iddialar yayan şahıslara yönelik emniyet güçleri harekete geçti.

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Eraslan’ın ölümü üzerinden dezenformasyon yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan teknik takip sonucunda, sosyal medya üzerinden soruşturmanın seyrini etkileyecek yanıltıcı bilgiler paylaştığı belirlenen B.Ö. ve S.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, TCK kapsamında yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi

