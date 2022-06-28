Aysun Kayacı'nın son hali görenleri şaşırttı
Gözlerden uzak Londra'da yaşamını sürdüren eski model ve oyuncu Aysun Kayacı, gelinlik provası yaparken görüntülendi. Aysun Kayacı'nın son hali görenleri şaşırttı.
"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" açıklamasıyla hafızalara kazınan Aysun Kayacı'nın son hali görenleri şaşırttı.
1 / 14
Eski model ve oyuncu Aysun Kayacı, yurt dışında yaşamını sürdürüyor. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı'nın, Dubai'de gelinlik provasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
2 / 14
Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, uzun süredir merak konusu olan Kayacı, Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken objektiflere takıldı.
3 / 14
Neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.
4 / 14