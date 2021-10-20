Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu
"Baht Oyunu" adlı dizide iki sevgiliye hayat veren oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçek olmuştu. İkiliden peş peşe paylaşımlar geldi.
Birliktelikleriyle sosyal medyanın gözdesi haline gelen, hayranları tarafından birbirine çok yakıştırılan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den yeni paylaşım geldi.
1 / 6
Siyah-beyaz aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan genç sevgililere beğeni ve yorum yağdı.
2 / 6
Bir süre önce Alem Dergisi'ne röportaj veren ikili birbirlerine övgüler yağdırmıştı.
3 / 6
Şaşmaz, "Cemre benim bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan. Onu dizi başlayana kadar hiç tanımıyordum. İnsanlığını ve karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim" sözleriyle duygularını belirtmişti.
4 / 6