Azmedip tam 25 kilo birden veren Bergüzar Korel'i gören gözlerine inanamadı
Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncularından biri olan Bergüzar Korel, yaz tatiline verdiği kilolar ve fit görünümüyle damgasını vurdu. Şimdilerde 42 yaşında olan 3 çocuk annesi güzel oyuncu kendisinin yarı yaşındaki meslektaşlarını kıskandırdı...
Son olarak Kanal D ekranlarında büyük umutlarla yayınlanan ancak reytinglere yenilen ''Annem Ankara'' dizisinde Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel yaz mevsimine fazla kilolarından kurtularak bir giriş yaptı.
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Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ekranlara verdiği arayı Annem Ankara dizisiyle bozmuştu.
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Korel son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyordu.
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Yaz tatiline Marmaris'te başlayan Bergüzar Korel, bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu.
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