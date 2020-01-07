'Baba Parası' gişede güldürdü
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünde rol aldığı 'Baba Parası' filmi vizyona girdiği ilk haftada 493 bin 355 kişi tarafından izlendi. Başrol oyuncuları, filmlerine büyük ilgi gösteren seyirciye 'Çok teşekkür ediy
Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin gibi yıldızların paylaştığı 'Baba Parası', gişede de güldü...
Hikayesiyle izleyenleri kahkahaya boğan filmi vizyona girdiği 1 Ocak tarihinden beri tam 493 bin 355 kişi izledi. 9 milyon 422 bin TL de hasılat elde eden filmin bu başarısı, tüm ekibin yüzünü güldürdü.