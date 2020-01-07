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  3. 07 Ocak 2020 12:15

'Baba Parası' gişede güldürdü

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünde rol aldığı 'Baba Parası' filmi vizyona girdiği ilk haftada 493 bin 355 kişi tarafından izlendi. Başrol oyuncuları, filmlerine büyük ilgi gösteren seyirciye 'Çok teşekkür ediy

'Baba Parası' gişede güldürdü

Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin gibi yıldızların paylaştığı 'Baba Parası', gişede de güldü...

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'Baba Parası' gişede güldürdü

Hikayesiyle izleyenleri kahkahaya boğan filmi vizyona girdiği 1 Ocak tarihinden beri tam 493 bin 355 kişi izledi. 9 milyon 422 bin TL de hasılat elde eden filmin bu başarısı, tüm ekibin yüzünü güldürdü.

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'Baba Parası' gişede güldürdü

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını şöyle dile getirdi:

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'Baba Parası' gişede güldürdü

"Mutlu bir haberle başladık, ne güzel bir hediyeyle geldi 2020... Pek değerli seyircimize, 1 Ocak'tan itibaren sinema salonlarını doldurdukları ve bizleri sevgiyle kucakladıkları için çok teşekkür ediyoruz..."

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