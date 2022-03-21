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  4. ''Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı'' diyen Tuba Ünsal'dan olay itiraf

''Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı'' diyen Tuba Ünsal'dan olay itiraf

Hastalığı nedeniyle zor günleri geride bırakan Tuba Ünsal, bir dergiye verdiği röportajda dini konularda samimi itiraflarda bulundu.

''Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı'' diyen Tuba Ünsal'dan olay itiraf - Resim: 1

Geçirdiği zor günlerin ardından 40 yaşındaki Tuba Ünsal yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi.

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''Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı'' diyen Tuba Ünsal'dan olay itiraf - Resim: 2

Tiyatro dünyası büyük hüsranı konuşuyor! Daha önce Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserini sahneye uyarlayan Tuba Ünsal, olumlu dönüşler alınca bu kez daha iddialı bir işe soyunmuştu.

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''Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı'' diyen Tuba Ünsal'dan olay itiraf - Resim: 3

Ünsal, Ayşe Kulin'in 80 ülkede yayınlanan romanı Adı Aylin'i, tiyatroya uyarlama kararı aldı. 

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''Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı'' diyen Tuba Ünsal'dan olay itiraf - Resim: 4

Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği oyun için Ünsal tam 4 milyon lira harcadı.

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