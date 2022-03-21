''Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı'' diyen Tuba Ünsal'dan olay itiraf
Hastalığı nedeniyle zor günleri geride bırakan Tuba Ünsal, bir dergiye verdiği röportajda dini konularda samimi itiraflarda bulundu.
Geçirdiği zor günlerin ardından 40 yaşındaki Tuba Ünsal yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi.
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Tiyatro dünyası büyük hüsranı konuşuyor! Daha önce Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserini sahneye uyarlayan Tuba Ünsal, olumlu dönüşler alınca bu kez daha iddialı bir işe soyunmuştu.
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Ünsal, Ayşe Kulin'in 80 ülkede yayınlanan romanı Adı Aylin'i, tiyatroya uyarlama kararı aldı.
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Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği oyun için Ünsal tam 4 milyon lira harcadı.
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