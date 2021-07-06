Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel'in ifadesi ortaya çıktı
Babası tarafından cinsel istismara maruz kalan oyuncu Melisa Döngel'in ifadesi ortaya çıktı. Genç oyuncunun dava dosyasına giren sözleri yaşadığı travmayı gözler önüne serdi.
Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Dava tutanaklarına yansıyan, yıllarca süren ancak yazmakta bile zorlanılan istismarın detayları kan dondurdu. Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı anlattı: "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç....
Elmalı davası Türkiye'yi ayağa kaldırdı, olayın ardından ünlü isimler istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından Döngel'e sosyal medyada destek mesajları yağdı. Davanın detaylarına Sabah ulaştı. İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde baba A.D. yargılandı. Dava 2017 yılında karara bağlandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor..
BABA TUTUKLANDI
Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu. Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı. Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu. Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım. Komşularım nasıl biri olduğumu bilir, istenirse sorulabilir" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti. Tutuklanan A.D. hakkında "zincirleme olarak üst soyun çocuğa cinsel istismarı" suçundan dava açıldı..
ANNESİNE SÖYLEMİŞ İNANMAMIŞ
Mahkemede de kendisini benzer şekilde savunan A.D.'nin ardından skandal bir ifade anne N.D.'den geldi. Eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen Ukrayna vatandaşı anne N.D., "Kızım 2 yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi ama görmediğimden inanmadım. Bir sabah kızımın yanında gördüm, ne yaptığını sorduğumda 'Para veriyordum' dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim" dedi. O dönem 17 yaşında olan Döngel, yaşadığı korkunç olayı sayfalar dolusu ifadesinde anlattı. Babasının şiddet de uyguladığını söyleyen Döngel, "Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivende düştüm" diyerek ne kadar yara aldığını anlatmaya çalıştı.
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